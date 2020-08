Alle følte med Stephanie Smith, da hun for fire år siden under meget tragiske omstændigheder, pludselig mistede sin lille datter.

Den fire-årige Zadie lå en dag livløs. Klemt mellem sin seng og væggen.

Desperat ringede den ulykkelige mor til politiet, men datterens liv stod ikke til at redde: Tre dage senere blev den lille pige erklæret død på hospitalet i Huntsville i den amerikanske delstat Alabama, skriver tv-stationen WLBT.

Obduktionen kastede ikke lys over dødsårsagen, og politiet fastslog derfor, at dødsfaldet var en tragisk ulykke. Med andre ord: Den lille pige havde ikke været udsat for noget kriminelt.

dear Z, I remember this day. I wasn't feeling well, and you brightened me right up with your beautiful smile and silly songs. Well, I'll tell you. Lately I haven't been well. I need a dose of you, but you're out of reach. I hope you knew how incredibly important you were to me. You were and still are my world. I'm lost without you. Completely lost. I need you, but you're not here, and I'm so sorry I couldn't do anything to stop that. I want to go lie by your grave and never leave. I know you aren't there. No, you're experiencing what we all aspire to. I wish you'd taken me with you. I don't want to be here without you. I don't. I love you forever, sugar bear. with a broken and empty heart, mommy

For at komme gennem sorgen begyndte Stephanie Smith at blogge om datteren, dødsfaldet og ikke mindst sin egen sorg over at have mistet hende.

Hun skrev blandt andet:

'Jeg ville ønske, at du tog mig med dig. Jeg vil ikke være her uden dig. Jeg vil ikke. Jeg elsker dig for altid, Sukkerbi,' lød det blandt andet i et opslag på Instagram.

Om selve dødsfaldet skrev hun:

'Det, der skete med Z (Zadie, red.), var en mærkelig hændelse. Så mærkelig, at folk beskylder mig for at have dræbt hende. Ja, du læste rigtigt. Så desperate er vi efter svar. Men jeg får ikke svar. Hendes død forbliver et mysterium, og jeg kunne ikke have forudset det eller forhindret det, og jeg kunne ikke have reddet hende.'

Problemet var bare, at Stephanie Smith netop var den eneste, der havde svar på, hvad der var sket og hvorfor. Og ja: Hun kunne også have forhindret dødsfaldet.

Det var nemlig hende selv, der dræbte pigen.

Et år efter dødsfaldet, i april 2017, opsøgte Stephanie Smith pludselig den lokale politistation og fortalte dem, hvad der egentlig var sket med datteren, skriver magasinet People.

this is what it takes for me to barely function. #mentalillnessawareness #meds #bipolar #borderlinepersonalitydisorder #ptsd #anxiety

Hun indrømmede, at hun havde kvalt datteren med en pude. Forklaringen er - ifølge moderen selv - at hun kort forinden var stoppet med at tage medicin for en psykisk sygdom.

Drabet var angiveligt sket under et black out. I hvert fald kunne hun bagefter ikke huske, hvad hun havde gjort. Først lang tid efter, at hun igen var kommet til sig selv, gik det op for hende, hvad der var sket.

»Hun fortalte os, at hun havde psykiske udfordringer, og at hun i gerningsøjeblikket havde problemer og ikke havde taget sin medicin,« sagde politichef Floyd Johnson i 2017.

Forleden faldt dommen. Den nu 29-årige Stephanie Smith undgik med nød og næppe dødsstraf ved at indgå et forlig med anklagemyndigheden og erklære sig skyldig, skriver AP.

Hun blev i stedet idømt fængsel på livstid.