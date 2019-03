Overvågningsbilleder viser den 77-årige ejer af New England Patriots købe sig til sex. Han nægter sig skyldig.

Robert Kraft, der ejer dette års Super Bowl-vinder New England Patriots, nægter sig torsdag skyldig i anklager om at have købt sig til sex.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 77-årige milliardær blev mandag sigtet for to tilfælde af sexkøb. Angiveligt skal Kraft have besøgt en massageklinik to gange på 24 timer.

På overvågningsbilleder fra om morgenen den 20. januar kan man se den stenrige klubejer ankomme til klinikken i en Bentley.

Derefter ser man, hvordan Kraft modtager både oral- og almindelig sex fra en kvinde. Et kvarter efter ankomst betaler han kvinden med en 100-dollarseddel, skriver ESPN.

Besøget på klinikken skete på dagen, hvor New England Patriots slog Kansas City Chiefs i AFC-finalen og spillede sig i Super Bowl. Her var Robert Kraft at finde på lægterne.

/ritzau/