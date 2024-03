Flere dræbt og over 80 såret under nye sammenstød i forbindelse med religiøse bygninger i Indien.

Mindst to er blevet dræbt og over 80 er blevet såret under voldelige protester i byen Haldwani det nordlige Indien i forbindelse med en optrappet konflikt mellem hinduer og muslimer.

De voldsomme sammenstød begyndte torsdag, da de lokale myndigheder i delstaten Uttarakhand tog skridt til at rive en bygning ned, som anvendes som religiøs skole, madrasa, af muslimer.

Myndighederne siger, at bygningen hverken var registreret som skole eller som et sted, hvor der var bøn eller religiøse ceremonier.

- Jeg kan bekræfte, at to mennesker har mistet livet, og at tre er hårdt kvæstet, siger en ledende politimand, Prahlad Narayan Meena.

- Over 80 blev kvæstet på grund af stenkast. Blandt de kvæstede er politifolk og journalister.

Kritikere af den indiske premierminister, Narendra Modi, siger, at et årti med hindunationalistisk politik er baggrunden for øgede spændinger mange steder i Indien.

Indiens regering har længe grebet drastisk ind over for blandt andet muslimer, som på en eller anden måde er blevet opfattet som en trussel mod landets integritet og suverænitet. De involverede personer er flere gange blevet benævnt som terrorister, allerede før en retssag mod dem er kommet i stand.

Der har været retssager, demonstrationer og sammenstød mellem muslimer og hinduer i flere delstater. Det er blandt andet sket i forbindelse med stridigheder om, hvorvidt muslimske skolepiger må bære hijab i klasseværelser. Samtidig føres der massiv kampagne for at få erstattet moskéer med hindutempler.

I sidste måned indviede Modi et nyt stort tempel i den nordlige by Ayodhya. Templet var bygget på et sted, hvor der i århundreder havde ligget en moské som blev ødelagt af hinduer i 1992.

Dette udløste sekterisk vold, som kostede 2000 mennesker livet- de fleste af dem muslimer.

/ritzau/Reuters