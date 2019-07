Gennem tre årtier lagde Russi Taylor stemme til Disney-figuren Minnie Mouse i tv-serier og tegnefilm.

Stemmen bag Disney-figuren Minnie Mouse Russi Taylor er død, 75 år.

Det oplyser administrerende direktør i Disney Bob Iger i en pressemeddelelse.

Gennem tre årtier lagde Taylor stemme til det kvindelige modstykke til Mickey Mouse i tv-serier, tegnefilm og i forlystelsesparker.

Derudover lagde hun stemme til Anders Ands tre nevøer, Rip, Rap og Rup, i den originale, amerikanske version af "Rip, Rap og Rup på eventyr", som i USA hedder "Ducktales".

- Minnie Mouse mistede sin stemme med Russi Taylors dødsfald. I over 30 år arbejdede Minnie og Russi sammen for at underholde millioner verden over.

- Et partnerskab, der gjorde Minnie til et internationalt ikon og Russi til en Disney-legende, der var elsket af fans, skriver Bob Iger i pressemeddelelsen.

Russi Taylor døde i sit hjem i Glendale i Californien fredag.

Stemmeskuespilleren var kuriøst nok gift med stemmen bag Mickey Mouse, Wayne Allwine, indtil hans død i 2009.

- Det er et privilegium og en ære at have kendt hende, og det trøster, at vi ved, at hendes arbejde vil blive ved med at underholde og inspirere i fremtiden, siger Bob Iger.

Russi Taylor vandt rollen som Minnie Mouses stemme til en audition i 1986 blandt 200 konkurrenter. Hun nåede at spille med i film som "Who Framed Roger Rabitt" (1988) og "Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers" (2004).

/ritzau/