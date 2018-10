Den fungerende svenske statsminister, Stefan Löfven, kan ikke samle flertal til at danne regering.

Stockholm. Stefan Löfven opgiver at danne regering i Sverige.

Det bekræfter den fungerende statsminister efter et møde hos Andreas Norlén, der er formand for det svenske parlament, Riksdagen.

Det skriver flere svenske medier.

- Der er ingen forudsætninger for, at jeg kan danne en regering, som kan tolereres af Riksdagen, siger Stefan Löfven på et pressemøde ifølge tv-kanalen SVT.

Stefan Löfven, der er formand for Socialdemokraterna, har afsøgt muligheden for en regering på tværs af de to store blokke i svensk politik.

Det vil sige at søge et samarbejde med Liberalerna og Centerpartiet.

De to borgerlige partier har nægtet ethvert samarbejde med den store vinder ved valget i september, det nationalkonservative Sverigedemokraterna.

De borgerlige partier kan ikke alene sikre sig et flertal, medmindre de indvilger i at samarbejde med Sverigedemokraterna.

Stefan Löfven blev væltet som statsminister 25. september, og efterfølgende fik det konservative Moderaterna chancen for at danne en regering, men det strandede 14. oktober.

Derefter fik Stefan Löfven muligheden for at samle tropperne. Da det ikke er sket, skal formanden for Riksdagen, Andreas Norlén, nu overveje, hvem der skal gøre forsøget på at danne regering.

Han skal mødes med de øvrige partiledere i løbet af mandagen.

Ifølge SVT kan det meget muligt blive Moderaternas formand, Ulf Kristersson, selv om han tidligere uden held har haft opgaven.

Men for at få sat mere skub på processen kan han blive bedt om at prøve alternativet ved en afstemning i Riksdagen.

Centerpartiets leder, Annie Lööf, kan også være en mulig undersøger. Hun spiller en meget afgørende rolle i hele forhandlingsprocessen.

Men hun har tidligere afvist, at hun selv skulle have noget ønske om at blive statsminister.

