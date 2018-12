Udsættelsen af, hvornår Stefan Löfven (S) skal præsentere en mulig regering ses som et lille tøbrud i Sverige.

Den svenske statsministerkandidat Stefan Löfven (S) får to dage mere til at finde opbakning til en regering, og deadline er således rykket fra mandag og frem til onsdag. Det skriver flere svenske medier.

Ifølge professor i statskundskab ved Stockholms Universitet Drude Dahlerup er det et tegn på, at der endelig er bevægelse i Sverige, når det kommer til at danne en regering.

- Det lukker op for, at der måske alligevel er noget i gang. Ellers ville Stefan Löfven ikke bede om mere tid.

- Så det er en lillebitte åbning, for det betyder, at der for første gang er nogen, der har rykket sig, siger Drude Dahlerup.

Sverige holdt valg i september, men har siden da ikke kunnet danne en regering.

Det skyldes, at ingen af de traditionelle blokke vil danne regering med Sverigedemokraterna, men heller ikke har flertal selv.

Tidligere har den borgerlige fløj fået buddet til at danne regering, men den kunne ikke samle et flertal bag sig.

Mens blokkene har stået stejlt over for hinanden, så har de to borgerlige partier Centerpartiet og Liberalerna i den seneste uge luftet muligheden for ikke at vælte en eventuel socialdemokratisk regering, hvis den siger god for en række ganske liberale krav.

Det på trods af, at Centerpartiet leder tidligere har svoret, at hun hellere ville spise sin højre sko end at gå med til en socialdemokratisk regering.

Ifølge Drude Dahlerup er partierne dog under et stort pres for at komme frem til en løsning. Ikke bare skal der vedtages en finanslov, Talmannen, der leder processen, har også sagt, at der skal findes en løsning, inden Riksdagen går på juleferie.

- Jeg tror på, der sker noget. Det er første gang, at nogen har flyttet sig. Så Centerpartiet og Liberalerna har åbnet døren, selv om det kun er på klem.

- Men det er dog noget, siger Drude Dahlerup.

