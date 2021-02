Omkring 100 grader varmt.

Det var temperaturen på det vand, som en stedmor smed sit to–årige stedbarn ned i. Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt australske news.com.au.

Den frygtelige hændelse fandt sted i Jordan 1. oktober 2018.

Stedmoderen, hvis navn ikke er offentligt kendt, var blevet bedt om at passe sin mands to børn på fire og to år. Men efter et ophedet skænderi besluttede hun ifølge retsdokumenterne at hævne sig på sin mand ved at dræbe hans søn.

»Den anklagede kogte vand, hældte det ned i badekaret og placerede offeret deri,« lyder det i anklageskriftet.

Da den lille dreng blev placeret i badekarret, satte han i skrig. Stedmoderen tog ham efterfølgende op ad vandet og han blev bragt til et nærliggende hospital.

Efter to uger døde han dog som følge af de svære forbrændinger.

I rettens gennemgang kom det frem, at det langt fra var første gang, stedmoderen havde misbrugt børnene.

Hun blev idømt 20 års fængsel for drabet på stedsønnen. En dom, som hendes advokat i første omgang anfægtede, fordi hun aldrig havde tilstået drab.

Det var den jordanske højesteret dog ikke enig i. De stadfæstede derfor dommen.

Det er ikke første gang, mødre eller stedmødre bliver dømt for skolde deres børn. I december 2020 blev en britisk mor kendt skyldig i at have hældt kogende vand på sit 19 måneder gamle barn.

Barnet døde efter at være blevet forbrændt på 65 procent af kroppen.