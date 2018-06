I videoen ovenfor ses Emmanuel Macron på det nylige G7-topmøde.

For første gang sætter Brigitte Macrons datter ord på sin mors forhold til Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Det sker i dokumentaren 'Brigitte Macron, un roman français', som tv-stationen France3 sendte onsdag aften. Her fortæller datteren om forholdet, der begyndte, da den dengang 39-årige Brigitte underviste 15-årige Emmanuel i drama. Brigittes datter, Tiphaine Auzière, var dengang ni år, og hendes storesøster gik i klasse med Emmanuel.

»De var meget synligt fortabt i hinanden, og det var meget tydeligt mellem dem og meget svært,« siger den 34-årige Tiphaine Auzière ifølge The Times.

I 2006 forlod Brigitte sin mand og giftede sig med Emmanuel på stranden i Le Touquet året efter. Skilmissen gik ikke ud over børnene, forætller Tiphaine Auzière i dokumentaren, der citerer Brigitte Macron for i den forbindelse at have sagt:

»Jeg ved, at jeg sårer mine børn, og det bebrejder jeg mig selv, men hvis jeg ikke traf det valg, ville jeg have forspildt mit liv.«

At dømme efter dokumentaren er datteren tilbøjelig til at give hende ret. Hendes mor er i dag ikke blot hustru og første dame, men også hans coach og inspirationskilde.

»Hvis jeg skal beskrive kærlighed, så er det Emmanuel og min mor. Når de to er sammen, er det som om verden ikke eksisterer,« siger hun.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron fejrer sejren i anden valgrunde af præsidentvalget i maj 2017 med sin kone, Brigitte Trogneux og steddatter, Tiphaine Auzière.

Brigitte kunne ikke holde sig væk

Brigitte Macron har ikke ønkset at medvirke i dokumentaren, men har ifølge instruktør Virginie Linhart givet sin accept til, at den bliver lavet. Til gengæld medvirker Brigitte Macrons venner, tidligere elever og lærerkolleger, ligesom der er både er fotografier og levende billeder fra familiearkivet med.

I dokumentaren fortæller Tiphaine Auzière også om, hvordan familien første gang hørte om den unge Emmanuel. Det var Tiphaines ældre søster, der kom hjem fra skole og fortalte: »Mor, der er en skør dreng i vores klasse, der ved alt om alt,« sagde søsteren.

Dokumentaren beskriver, hvordan den litteraturelskende Emmanuel erklærede sin kærlighed til Brigitte i en alder af 16 år. Emmanuel Macrons forældre sendte ham til Paris for at fuldføre studierne og bad læreren om at holde fra deres søn - i hvert fald til han fyldte 18 år. Det respekterede Emmanuel, der bad hende om at holde sig væk. Men Brigitte Macron var skeptisk, fremgår det i dokumentaren.

»Jeg kan ikke love dig noget,« sagde hun.

Tidligere har hun selv udtalt sig om alderforskellen til den franske udgave af damebladet Elle.

»Selvfølgelig spiser vi frokost sammen. Jeg med mine rynker og han med sin ungdom, men sådan er det. Hvis jeg ikke tog det svære valg havde jeg gået glip af mit liv. Jeg var lykkelig med mine børn, men samtidig følte jeg, at jeg måtte udleve 'denne kærlighed', som Prévert (fransk poet, red.) plejede at sige, for at være helt lykkelig.«

En meningsmåling viste i denne uge, at 67 procent af franskmændene synes godt om hende. Emmanuel Macron må nøjes med opbakning fra 44 procent af befolkningen.