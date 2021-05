Mere end 100 dage er gået, siden Joe Biden officielt overtog præsidentembedet fra Donald Trump.

Og mens Joe Biden selv har markeret det med taler i Kongressen om sine politiske visioner, har diverse amerikanske medier benyttet lejligheden til at faktatjekke.

CNN skriver, at han har talt usandt 29 gange i sine første 100 dage. Washington Post skriver, at det er sket 67 gange.

Der er selvfølgelig mange nuancer at tage højde for, og det handler også om det benarbejde, der er lagt i det.

Joe Biden ved talerstolen. Foto: JIM WATSON Vis mere Joe Biden ved talerstolen. Foto: JIM WATSON

Men begge aviser er dog enige om, at selvom hver en løgn er en for meget, så står det langt bedre til, end det gjorde for Trump under hans første 100 dage.

Her har CNN talt sig frem til 214 falske bemærkninger, mens Washington Post når op på 511.

Med til ligningen hører dog også, at Donald Trump generelt var væsentlig mere vokal, frembrusende og glad for opmærksomhed i offentligheden.

Ifølge data, som CNN har fået adgang til fra Factba.se, der monitorerer præsidentielle ytringer, har Biden sagt cirka 28 % færre ord i offentligheden, end Trump gjorde i samme periode.

Herudover påpeges det også, at Biden heller ikke er lige så aktiv på Twitter som sin forgænger, og så er Biden også mere tilbøjelig til at læse op af velformulerede taler, mens Trump ofte talte direkte fra leveren.

Herudover hæfter CNN sig også ved, at Joe Biden af og til mumler, og simpelthen får sagt noget fejlagtigt, uden at det nødvendigvis er overlagt. Altså talefejl.

Joe Biden har i årevis været kendt for at kludre i ordene. En af de største sprogblomster kom han med under en tale sidste efterår, hvor han proklamerede, at 200 millioner amerikanere ville være døde af coronavirus, inden talen var færdig. Han mente i stedet noget mere beskedne 200.000.

Men flere af usandhederne kan alligevel ikke gemmes bag sprogblomster. Mest nævneværdigt har han blandt andet sagt ad flere omgange, at en ændring af valgloven i delstaten Georgia vil skære i tidsrummet, hvor folk kan afgive stemme, og at det vil ramme minoriteter. Men det er ikke korrekt.

Herudover er han også skyldig i at overdramatisere og overdrive. Noget, som Donald Trump ej heller var bleg for.