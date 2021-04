18-årige Greta Thunberg har som verdenskendt miljøforkæmper fra begyndelsen delt vandene.

Der er dem, som elskede historien om den svenske skoleelev, der strejkede for klimaets skyld. For hun blev hurtig en vigtig stemme i debatten, hvilket blev cementeret med hendes tale ved FN's klimakonference.

Der er også dem, som elsker at hade hende. Fordi hun angriber verdens ledere og store selskaber for deres manglende handling på klimaområdet. Eller fordi de ikke ville belæres af en skoleelev.

På engelske University of Winchester vækker en bronzestatue af Greta Thunberg nu vrede blandt de studerende. Ikke på grund af hendes holdninger, men udelukkende på grund af prisen.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

For statuen af klimaaktivisten i fuld figur har kostet intet mindre end 209.000 kroner.

De penge mener universitetets studenterforening godt kunne være blevet brugt bedre, skriver BBC.

Foreningen mener, at Greta Thunberg er en »fantastisk rollemodel for alle«, fordi hun taler højt om vigtige globale problemer. Men alligevel kan foreningen ikke støtte opførelsen af statuen.

De kalder i stedet statuen for et »forfængelighedsprojekt«.

Problemet ligger i, at de studerende i lang tid har været nødsaget til at følge undervisningen online på grund af restriktioner som følge covid-19. Mange studerende har derfor også haft behov for ekstra hjælp og støtte.

Studenterforeningen kræver derfor, at universitetet øremærker det samme beløb, som statuen har kostet, til netop de områder, hvor de studerende har mest brug for den.

Universitetets vicerektor, professor Joy Carter, udtaler dog til BBC, at pengene til statuen ikke er taget fra midler, som skulle være blevet brugt på de studerende.

Ledelsen på universitetet håber, at statuen kan symbolisere vigtigheden i at kæmpe for klimaet.