Over 100 millioner danske kroner.

Det er den svimlende sum, som lederen af den libanesiske regering, Saad Hariri, ifølge retsdokumenter har foræret den sydafrikanske undertøjsmodel, Candice van der Merwe.

Hvorfor, fremgår ikke af den artikel i The New York Times, hvor transaktionen onsdag blev afsløret.

Modellen hævder dog selv, at hun har haft et romantisk forhold til politikeren.

Candice van der Merwe har fået sin økonomi endevendt, fordi hun ikke har betalt skat at den enorme pengegave, hun har modtaget af den libanesiske regeringschef.

Ifølge de retsdokumenter, som avisen har fået aktindsigt i, betalte premierministeren i Libanon pengene tilbage i 2013.

Dengang var han ikke regeringsleder, og derfor var betalingen heller ikke ulovlig i juridisk forstand. Hverken i Libanon eller i Sydafrika.

Hvordan hans kone og tre børn betragter den moralske side af sagen, melder historien ikke noget om.

Det var i den paradisiske østat Seychellerne, at den nu 49-årige Hariri mødte modellen Candice van der Merwe for seks år siden.

Saad Hariri fotograferet med sin kone, Lara Bachir El-Alzm, og deres søn, Houssam. (Arkivfoto)

Derefter overførte han først 15,3 millioner dollars til hende, og året efter sendte han en million mere.

Sagen er kommet for dagens lys, fordi modellen ikke har betalt skat af de mange penge, og derfor har har den sydafrikanske stat lagt sag an mod hende for skattesnyd.

Hun mener derimod ikke, at hun skal betale skat af en gave.

Sagen kommer på et uheldigt tidspunkt for Hariri, som er en af Libanons rigeste mænd. Landet balancerer på kanten af en økonomisk krise og har oplevet en del protester den seneste tid. Hariri-familiens eget firma kæmper også med finansielle problemer, og har i flere tilfælde ikke kunnet betale medarbejderne løn.

I en kommentar til The New York Times skriver premierministeren, at 'de negative nyhedshistorier ikke vil forstyrre hans arbejde.'

'Uanset hvilken kampagne, de kører mod mig, og lige meget hvad de siger, skriver eller gør, så vil jeg fortsætte mit arbejde.'

'Det er sandt, at vi går gennem en svær økonomisk situation, og derfor bliver vi nødt til at tage nogle dristige beslutninger. Hver gang vi foretager os noget, får vi kritik,' skriver han i kommentaren, hvor han ikke nævner Candice van der Merwe eller hans gave til hende.

Hariri sidder på en betragtelig formue, takket være den virksomhed, som han arvede fra sin far, tidligere premierminister Rafik Hariri. Faderen blev myrdet ved et attentat i Beirut i 2005.