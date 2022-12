Lyt til artiklen

»Vi mødes, fordi vi er statsministre.«

Sanna Marins svar på gårsdagens pressemøde kunne virke banalt og indlysende, eftersom den finske leder jo netop var taget til Auckland for at møde sin newzealandske kollega.

Men spørgsmålet, som Finlands statsminister og den newzealandske premierminister, Jacinda Ardern, fik efter deres møde onsdag, var til gengæld noget usædvanligt.

Situationen taget i betragtning.

Efter de to statslederes topmøde ville en mandlig journalist fra en newzealandsk radiostation nemlig vide, om de to havde mødtes, fordi de begge er unge kvinder og derfor må formodes at have en masse at tale om:

»Mange mennesker vil undre sig over, om I to mødes, bare fordi I er ens i alder og har en masse fælles interesser der.«

Jacinda Ardern svarede hurtigt, venligt, men bestemt sin landsmand, at hun ikke troede, Barack Obama og John Key (tidligere premierminister i New Zealand, red.) nogensinde var blevet spurgt om noget tilsvarende.

»Jeg spekulerer på, om nogen nogensinde har spurgt Barack Obama og John Key, om de mødtes, for de de var på samme alder,« sagde hun.

»Vi har selvfølgelig en højere andel af mænd i politik. Sådan er virkeligheden. Men fordi to kvinder mødes, er det ikke kun på grund af deres køn,« tilføjede Ardern.

Sanna Marin er den første finske statsminister, der besøger New Zealand.

Den 37-årige Marin og den 42-årige Ardern forklarede det fremmødte pressekorps, at de derimod havde talt om sikkerhedspolitik, inflation og den økonomiske krise.

Dog afslørede den finske statsminister, at køn havde været på dagsordenen. Nemlig, da de to ledere drøftede situationen for Irans kvinder.

»Jeg bekymrer mig også om situationen i Iran lige nu … de modige kvinder, der protesterer mod lovene, kvindernes sikkerhedssituation i Iran. Vi er nødt til at løse den slags problemer sammen,« sagde hun.