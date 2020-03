Det er nødvendigt at koordinere om coronavirus, siger EU-præsident Charles Michel, som har indkaldt til møde.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og de øvrige stats- og regeringschefer i EU holder telefontopmøde om coronavirus tirsdag klokken 17.

En talsmand for EU-præsident Charles Michel bekræfter over for Ritzau, at stats- og regeringscheferne i alle EU-lande har givet tilsagn om deltagelse i mødet.

- Vi er nødt til at koordinere for at beskytte vores borgeres helbred, skriver Michel på Twitter om mødet.

Det er det første EU-topmøde via videokonference om det nye coronavirus.

Siden virusset begyndte af sprede sig i Europa tidligere i år, har der dog været flere ministerrådsmøder om coronavirus.

Senest var sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i Bruxelles for at drøfte situationen med de øvrige sundhedsministre på et ekstraordinært møde fredag.

Coronavirus skal også drøftes på møder torsdag og fredag, hvor der er møder om handel, indenrigs- og retsanliggender.

/ritzau/