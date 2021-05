Statsminister Mette Frederiksen (S), der her ses ankomme til EU-topmødet, åbner for, at flere sanktioner fra EU's side mod Hviderusland kan blive nødvendigt, hvis ikke den umiddelbart vedtagne såsom et stop for passagerfly fra Hviderusland til EU-lande giver den ønskede effekt. Olivier Hoslet/Ritzau Scanpix