Danmark er klar til at gå forrest i kampen mod klimaforandringerne, lover Mette Frederiksen på FN-topmøde.

Vores generation vil blive vurderet ud fra, hvordan vi håndterer de globale klimaforandringer.

Det er budskabet fra den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), der først på aftenen amerikansk tid har talt foran verdens ledere ved FN's klimatopmøde i New York.

- Alle generationer vil på et tidspunkt stå over for en afgørende udfordring. En mulighed for at ændre verden.

- Klimaforandringerne er vores afgørende udfordring. Og de fremtidige generationer er afhængige af os, siger hun fra talerstolen.

Hun lover samtidig, at Danmark vil tage lederskab, når det kommer til kampen mod klimaforandringer.

- Da USA satte en mand på Månen, var næsten hele Danmarks energiproduktion baseret på fossile brændstoffer.

- I dag er det mindre end halvdelen. Vi har bevist, at ren energi kan gå hånd i hånd med fremskridt, siger hun og fremhæver Danmarks mål om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

Mette Frederiksens tale kommer, få timer efter at den svenske klimaaktivist Greta Thunberg talte dunder mod verdens ledere fra samme sted.

Thunberg kritiserede regeringer for bare at komme med "tomme ord" og ikke konkrete klimaplaner.

- I har stjålet min barndom, lød det.

Mette Frederiksen siger på et pressemøde efter sin tale, at hun nok har en "lidt anden tilgang" til tingene end den svenske klimasuperstjerne.

- Jeg tror på, at vi kan skabe ændringer, og menneskeheden har før løst store udfordringer. Så jeg er håbefuld, siger statsministeren.

- Jeg vil advare mod dem, der siger, at hvis vi ikke gør det hele med det samme, så gør vi ikke nok. Det vigtigste er jo, om der bliver skabt en forandring eller ej. Det skal ske skridt for skridt, fortsætter hun.

Mette Frederiksen ser et stort momentum på klimaområdet lige nu.

- Civilsamfundet - især de unge - presser politikerne. Nogle af landene - Danmark i front - begynder at presse de andre lande. Så vi bevæger os i en takt, vi ikke har set længe, siger hun.

Statsministeren er én af fire danskere, der har fået taletid på topmødet.

De tre øvrige er Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), Ørsteds topchef, Henrik Poulsen, og Søren Toft, der er driftsdirektør i Mærsk.

/ritzau/