Nogle EU-topmøder bør stadig holdes fysisk. Men ugens topmøde burde være på video, mener Mette Frederiksen.

Det EU-topmøde, der finder sted torsdag og fredag i Bruxelles, burde ifølge statsministeren slet ikke være afholdt som almindeligt møde.

Det skulle i stedet have været en videokonference, hvor stats- og regeringscheferne kunne sidde hjemme uden at risikere at bidrage til de stigende smittetal for coronavirus over hele Europa.

- Dette møde burde være afholdt som videokonference. Jeg har ad flere omgange foreslået at afholde videokonferencer i stedet for at mødes fysisk, siger statsministeren, da hun ankommer i en lufthavn uden for Bruxelles.

Det betyder ikke, at statsministeren er imod alle fysiske topmøder i EU. Det handler ifølge hende om, hvad der er på dagsordenen.

- Det er altid en balance. Jeg tror ikke, at vi i juli måned havde nået en aftale om et flerårigt budget og en kæmpe stor genopretningsfond. Der er nogle diskussioner, hvor man skal bringes lidt tættere på hinanden. Og så er der andre møder, hvor man kan klare det på en videokonference, siger hun.

EU's stats- og regeringschefer holdt flere videomøder i foråret. Men i juli var de igen samlet i EU-hovedkvarteret i Bruxelles til maratonforhandlinger om budgettet.

Dengang skete det dog - som i dag - under stærkt skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Blandt andet mødes de i et stort lokale med langt afstand mellem deltagerne.

Flere lande har truffet foranstaltninger for at begrænse smitten. Der meldes om øget pres på hospitalerne i flere medlemslande. Det gør der blandt andet i Belgien, hvor topmødet finder sted.

Her har nogle hospitaler de seneste uger meddelt, at operationer udskydes, og der tages ikke imod patienter, som i stedet sendes til andre hospitaler.

- I det europæiske samarbejde, især med smitten så voldsomt stigende, som vi ser nu, og med nedlukninger i en række lande, ville det være klogt at mødes, ikke fysisk, men på video, siger Frederiksen.

Statsministeren kalder situationen alvorlig. Hun henviser til nedlukninger i Frankrig, hvor man har indført udgangsforbud aften og nat i en række byer.

Også Belgien har i en region et tilsvarende forbud, der dog starter lidt senere på natten.

- Det er alvorligt. Og det bliver kun mere alvorligt i løbet af disse uger. Vi er nu på alt for mange smittede på daglig basis. Vi begynder at se nogle steder, at hospitalsvæsnet kommer under pres, siger statsministeren.

På topmødet skal EU-landene diskutere forholdet til Storbritannien, hvor skilsmisseforhandlingerne fortsat er låste.

Desuden skal stats- og regeringscheferne torsdag aften tage den første drøftelse af et forslag om at øge 2030-målet for reduktion af drivhusgasser fra 40 procent til 55 procent.

De ventes dog ikke at træffe en beslutning om dette på mødet. Beslutningen er ifølge et udkast til mødekonklusionerne udskudt til et nyt topmøde i december. Det skyldes, at modstanden er for stor i nogle medlemslande.

/ritzau/