Flere maskerede personer har kastet røgbomber ved et politisk møde i bydelen Gubbängen i Stockholm onsdag aften.

Det skriver Aftonbladet.

Der er sendt adskillige politibiler og ambulancer til stedet.

Tre personer er blevet kørt på sygehuset.

Nadya Norton er talsperson for politiet i Stockholm.

Hun siger:

»Jeg kan bekræfte, at vi er i Gubbängen til en hændelse og, at der er flere patruljer på stedet. Men jeg kan ikke sige mere nu.«

Den svenske statsminister, Ulf Kristersson, har været ude at kommentere hændelsen over for nyhedsbureauet TT.

Han siger:

»Et angreb på et politisk møde er et angreb på vores demokrati.«

Margareta Olofsson sidder i ledelsen af Vänsterpartiet, som var et af partierne bag aftenens arrangement.

Hun fortæller til Aftonbladet, at der var cirka 100 personer samlet i teaterbygningen Moment, da fem unge mennesker pludselige stormede ind og kastede med noget.

»Der var en forfærdelig røg. Det var svært at trække vejret,« siger Olofsson.