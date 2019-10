Danmark har dannet en alliance med Østrig, Holland og Sverige i forhandlinger om EU's nye budget.

Statsminister Mette Frederiksen (S) anerkender, at hun står over for en svær opgave, hvis hun skal overbevise sine statslederkolleger i EU om, at medlemsudgifterne ikke må stige.

- Jeg tror, det bliver svært. For der er mange, der synes, at vi skal blive ved med mange af de ting, der foregår i dag, og lægge en masse ting oveni og dermed hæve Danmarks betaling, siger Mette Frederiksen fredag i Bruxelles.

Statsministeren holdt torsdag et møde med regeringscheferne fra Sverige, Holland og Østrig, som hun har allieret sig med.

De fire lande ønsker alle at fastholde medlemslandenes EU-bidrag på én procent af bruttonationalindkomsten.

EU-Kommissionen har foreslået at øge bidraget til omkring 1,1 procent og dermed udfase rabatter til eksempelvis Danmark.

Men Mette Frederiksen forstår det ikke. Blandt andet fordi Storbritannien er på vej ud af unionen.

- Vi bliver et land mindre, og så burde administrationsudgifter falde, ikke stige. Så jeg synes, vi skal gå lidt mere hårdhændet til de her budgetforhandlinger.

- Er vi sikre på, at alle de milliarder, der bliver brugt i EU-samarbejdet, bruges rigtigt? Er vi helt sikre på det? Det er jeg ikke, siger Mette Frederiksen.

