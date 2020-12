Med en reform er bankunion rykket nærmere fuldendelse. Den danske regering er stadig uafklaret.

Eurolandenes ambition om en fuldt udviklet bankunion i EU er rykket et betydeligt skridt nærmere efter et gennembrud i sidste uge.

Det tog EU's stats- og regeringschefer bestik af fredag på et topmøde i Bruxelles.

En netop aftalt reform flytter dog ikke regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S), i forhold til om hun vil anbefale dansk tilslutning til unionen, hvis overordnede mål er at sikre finansiel stabilitet i Europa.

- Nej, det gør det ikke. Vi har ikke taget stilling til bankunionen endnu. Det kommer, siger Mette Frederiksen (S) efter et eurotopmøde fredag.

Spørgsmål: Hvornår kommer det?

- Jeg kommer ikke til at sætte en præcis dato på endnu, siger hun.

Nationalbanken har gennemgået bankunionen i en rapport, og banken har anbefalet, at Danmark går med i unionen, som samler tilsyn med banker og afvikling af nødlidende banker.

Bankunionen udvikles af eurolandene. Men Danmark vil have mulighed for at være med.

Regeringen udskød for et år siden en beslutning om, hvorvidt den vil anbefale dansk tilslutning.

En af årsagerne var ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S), at der fortsat var ubesvarede spørgsmål om bankunionens udformning. Sverige står i samme situation som Danmark.

Senest er eurolandenes finansministre i sidste uge blevet enige om en reform af eurolandenes krisefond (ESM). Samtidig har de fremrykket bagstopperen til fonden (SRF), der skal afvikle nødlidende banker, til 2022.

ESM fungerer som bagstopper, hvis afviklingsfonden (SRF), som finansieres af bankerne, løber tør for penge.

- Jeg har ikke haft lejlighed til at studere det så meget i detaljen, så jeg kan udtale mig kvalificeret om det. Vi har ikke taget stilling til det i regeringen, og det har vi heller ikke i Folketinget, siger Mette Frederiksen.

Tidligere finansminister Kristian Jensen (S) udtalte sig positivt om samarbejdet om en bankunion i EU, men heller ikke den daværende regering tog stilling til, om den ville anbefale tilslutning.

/ritzau/