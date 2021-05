Slaget om klimareduktioner kommer for alvor, når EU-Kommissionen fremsætter forslag i midten af juli.

Meninger om, hvordan EU skal nå sine CO2-reduktionsmål, der kulminerer med klimaneutralitet i 2050, er fortsat lige så mange, som der er medlemslande. Det står klart efter et topmøde mandag og tirsdag.

Stats- og regeringscheferne tog tirsdag en debat om spørgsmålet. Men de nåede ikke nærmere en fælles forståelse.

Det bliver bøvlet, siger statsminister Mette Frederiksen (S) om udsigten til at skulle diskutere byrdefordelingen i den kommende tid.

- Vi har rundet den. Men vi har ikke taget fat på kampen, og det bliver en stor kamp, siger hun efter topmødet i Bruxelles.

EU-Kommissionen præsenterede på mødet en skitse til, hvordan reduktioner i transport og bygninger kan nås.

Altså en skitse til selve lovforslaget, som ventes 14. juli. Den er modelleret over en miniudgave af EU's klimakvotesystem (ETS).

Men forslaget vil ikke afspejle Danmarks ønske om at inkludere transport og bygninger i et eksisterende ETS-system for virksomheder og kraftværker.

For bygninger og transport vil kvoteprisen være lavere, og der vil være indbygget nogle udligningsordninger, så det ikke rammer for socialt skævt.

- Vi kommer til at have diskussioner om kvotesystemet, men i lige så høj grad, hvordan sikrer vi denne omstilling på den klogeste måde, og får de lavthængende frugter, dem der måtte være tilbage rundt omkring, hevet ned først, siger Mette Frederiksen (S).

Især Danmark er meget optaget af, at der sættes gang i reduktioner i de lande, der endnu ikke har reduceret så meget. Argumentet er, at det er billigere at hente reduktioner her.

Omvendt mener disse lande, at de rigere EU-lange i højere grad skal betale for, at EU når i mål.

- Jeg har gjort gældende fra dansk side, at vi så absolut er et af de mest ambitiøse lande i EU, og et af de lande, der har skubbet mest på, for at vi skal have fælles ambitiøse målsætninger. Så det kræver, at alle skal bidrage.

- Den gamle logik om, at nogle nærmest ikke skal bidage, og andre skal bidrage rigtig meget, det hjælper ikke klimaet, og så tror jeg heller ikke, at vi når i mål, siger statsministeren.

EU-Kommissionens formand gik ikke nærmere ind i detaljerne om forslaget for et lille selvstændigt ETS-system for transport og bygninger.

I stedet mener hun, at det er en sejr, at landene nu står sammen om de fælles, hvilket tidligere har været en svær kamp.

- Det er et kæmpe skridt frem, at ingen medlemslande længere stiller spørgsmål ved vores fælles mål, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.

