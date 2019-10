Mette Frederiksen kalder det glædeligt, at forhandlere er enige om en revideret brexitaftale.

En ny skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien er torsdag landet, og den danske regering har nu som de øvrige EU-lande meget travlt med at få den læst inden et topmøde klokken 15 torsdag.

EU's stats- og regeringschefer ventes at give et foreløbigt grønt lys til aftalen torsdag eftermiddag, og statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at det er vigtigt at få brexit helt på plads.

- Jeg er villig til at strække mig ret langt, for at vi kan få et ordentligt brexit, siger Mette Frederiksen på vej ind til et formøde med socialdemokratiske stats- og regeringschefer i Bruxelles.

Statsministeren kalder det glædeligt, at forhandlerne melder, at de er enige.

Hun mener, at tidspresset har været afgørende for, at man nu har landet en revideret udgave af den skilsmisseaftale, som tidligere premierminister Theresa May indgik med EU i november 2018.

- Når man begynder at nærme sig deadline, så sker der sommetider noget magisk i politik, siger Frederiksen.

Selv om der er umiddelbar glæde i Bruxelles, er stemningen anderledes dyster på de britiske øer.

Den britiske regerings nordirske støtteparti, DUP, sagde tidligere torsdag, at partiet fastholder sin udmelding om at sige nej til aftalen.

Heller ikke oppositionspartiet Labour vil stemme for aftalen, fortæller leder Jeremy Corbyn.

Hos det britiske parti Liberaldemokraterne, der kæmper for helt at aflyse brexit, møder den nye aftale også hård kritik.

- Boris Johnsons aftale vil skade vores økonomi, vores offentlige tjenester og vores miljø, siger Liberaldemokraternes leder, Jo Swinson, ifølge Sky News.

Også Nicola Sturgeon, leder af Det Skotske Nationalparti (SNP), afviser, at man vil stemme for den nye aftale. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oppositionens klare afvisning af den nye aftale betyder, at det kan blive meget svært for Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, at få den stemt igennem i det britiske parlament.

Mette Frederiksen ønsker dog ikke kommentere reaktionerne i Storbritannien.

- Jeg blander mig ikke i de forhold, der er mere interne. Lige nu glæder jeg mig over, at der har været så meget fremdrift, at der måske ligger en aftale, og så må vi se, om vi kommer helt i mål, lyder det.

/ritzau/