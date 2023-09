Den dødelige bandevold i Sverige tager til, og flere og flere uskyldige rammes.

Det sidste døgn er tre døde. Først en 18-årig mand, der blev skudt, nogle timer senere endnu en mand, der også blev skudt, og endelig en 25-årig kvinde, som fik svære skader efter en eksplosion.

Disse dødsfald har bragt det samlede tal for september op på 11.

Udviklingen fik torsdag aften Sveriges statsminister Ulf Kristersson til at holde tale til nationen. Her fortæller han, at man er klar til at bruge militæret i kampen mod banderne.

»Jeg har indkaldt rigspolitichefen og den øverstkommanderende i morgen for at se, hvordan de væbnede styrker kan hjælpe politiet i kampen mod de kriminelle bander,« sagde han.

Han indledte talen med at sige, at Sverige befinder sig i en svær tid, og at man aldrig før har set noget lignende som det, der sker nu.

Årsagen til bandekriminaliteten skal, ifølge ham, findes i en ansvarsløs indvandrerpolitik og mislykket integration.

Hjælp fra forsvaret er ikke det eneste, som svenskerne vil ty til.

Fra søndag af indtræder en ny lov om præventiv aflytning. 1. juli indførte man også dobbeltstraf for forbrydelser udført i banderegi og ulovliggjorde rekruttering af børn til banderne.

Der vil også blive oprettet visitationszoner.

Oveni dette vil Ulf Kristersson mødes med borgmesteren i New York, Eric Adams, for at blive klogere på, hvordan den amerikanske by håndterer bander.

»Vi vil jagte banderne, og vi vil besejre banderne,« slog han fast.