Den budgetrestriktive linje har fået en stærkere stemme i EU, mener statsminister Mette Frederiksen.

Anden dag af de svære EU-budgetforhandlinger er i gang, og der er stadig ikke landet en aftale om EU's finansielle ramme for 2021-2027.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), har sammen med Holland, Sverige og Østrig - de sparsommelige fire - brugt topmødets første dag på at cementere, at de står benhårdt fast på deres position.

- Nogle er måske blevet lidt overrasket over, at vi faktisk mener, hvad vi har sagt.

- Vi fik fortalt dem, der måtte have tænkt, om de sparsommelige fire mener det, at det gør vi. Dermed tror jeg, at den mere budgetrestriktive linje har fået en stærkere stemme i EU, siger Mette Frederiksen.

Budgetrammen må ifølge de fire lande ikke overstige 1,00 procent af bruttonationalindkomsten (bni).

Det er dog langt fra det kompromisforslag, som EU-præsident, Charles Michel, havde præsenteret forud for topmødet.

Det lød på 1,074 procent af bni, og det har ingen af sparelandene ønsket at forhandle om.

Fredag formiddag mødes alle EU's stats- og regeringschefer igen med Charles Michel, efter at der natten igennem har været møder i forskellige mindre konstellationer mellem Charles Michel og medlemslandene.

/ritzau/