Kim Jong-un satte mandag kursen mod Beijing sammen med sin hustru og en række topembedsmænd ifølge KCNA.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er rejst til Kina forud for et topmøde med præsident Xi Jinping.

Det rapporterer det nordkoreanske statsmedie, KCNA, ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Kim Jong-un satte allerede mandag kursen mod Beijing. Han var ifølge KCNA ledsaget af sin hustru og en række topembedsmænd.

Meldingen kommer, efter at sydkoreanske medier sent mandag kunne rapportere, at Kim Jong-un tilsyneladende var på vej til Kina på et specialbygget tog.

Hverken kinesiske eller sydkoreanske embedsmænd kunne dog mandag bekræfte oplysningerne.

Nordkorea har ikke for vane at kommentere den slags topmøder, før de er overstået.

Det kinesiske nyhedsbureau bekræfter dog tirsdag, at der er planlagt et møde mellem Kim Jong-un og Xi Jinping.

Det tilføjes ikke, hvad der er på dagsordenen for mødet.

Ifølge sydkoreanske medier krydsede Kim Jong-uns tog Kinas grænse sent mandag aften ved byen Dandong.

Toget ventes at nå frem til Beijing omkring klokken ti tirsdag formiddag lokal tid - klokken tre natten til tirsdag dansk tid.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Det er fjerde gang, at de to ledere mødes. De mødtes første gang i marts - mere end seks år efter, at Kim Jong-un havde erstattet sin far som styrets leder, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det isolerede styre har gennem det seneste år vist tegn på åbenhed og lyst til dialog.

Således mødtes Kim Jong-un og USA's præsident, Donald Trump, i juni sidste år ved et historisk topmøde i Singapore.

Her blev de to ledere enige om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Den nordkoreanske leder sagde senest i sin nytårstale, at han er klar til at mødes med Donald Trump igen "når som helst". Han advarede dog samtidig præsidenten mod at opretholde de økonomiske sanktioner mod styret, skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/