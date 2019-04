Nordkorea har testet et nyt våben for første gang, siden et topmøde med USA's præsident endte uden en aftale.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har overværet en prøveaffyring af et nyt våben.

Det skriver det nordkoreanske statsmedie, KCNA, natten til torsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der skal være tale om en "ny type taktisk, fjernstyret våben", skriver KCNA.

Det er den første prøveaffyring af et våben i Nordkorea, siden det andet topmøde mellem Kim Jong-un og USA's præsident, Donald Trump, sluttede i februar uden en aftale.

KCNA beskriver ikke nærmere, hvilken type våben der er tale om. Det er dermed uvist, hvorvidt der er tale om et missil eller en anden type våben.

Ifølge Reuters betyder beskrivelsen "taktisk", at der er tale om et våben med kort rækkevidde. Der er dermed ikke tale om et ballistisk missil med lang rækkevidde, som er blevet anset som en trussel mod USA.

Våbnet har dog et "stærkt sprænghoved", skriver KCNA.

- Gennemførslen af udviklingen af våbensystemet er en begivenhed af stor betydning for at styrke vores kampevner, siger Kim Jong-un ifølge KCNA.

Prøveaffyringen kan ifølge nyhedsbureauet AP ses som et tegn på Nordkoreas utilfredshed med det dødvande, som forhandlingerne med USA om en atomafrustning befinder sig i.

/ritzau/