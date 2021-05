Det kinesiske kommunistpartiets politbureau lemper reglerne for, hvor mange børn hvert par må få.

Kina lemper sin lovgivning for familieplanlægning, så det bliver tilladt at have tre børn per par. Det skriver statslige medier i Beijing.

Beslutningen er ifølge nyhedsbureauet Xinhua truffet i kommunistpartiets politbureau. Det er uklart, hvornår loven træder i kraft.

Kina har en officiel befolkning på 1,41 milliard, men landet har problemer med faldende fødselstal og en tiltagende aldersbyrde.

Det forværrer landets demografiske problemer. Den seneste folketælling viser, at omkring 264 millioner indbyggere er 60 år eller ældre.

Det vil sige, at næsten hver femte indbygger - 18,7 procent - er over 60 år.

/ritzau/AFP