Iran har natten til tirsdag sat en stopper for besøg med kort varsel fra Det Internationale Atomenergiagentur.

Det kan potentielt gå værst ud over Iran, hvis landet tager for hårde midler i brug i en verserende atomstrid med Vesten.

Sådan lyder det tirsdag i den statsejede og regeringskontrollerede avis Iran.

Avisens advarsel kommer, efter at Iran natten til tirsdag officielt satte en stopper for, at Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) med kort varsel kan foretage inspektioner på landets atomanlæg.

Iran er gået med til, at FN-inspektører de næste tre måneder kan foretage "nødvendig" overvågning af Irans atomprogram.

Sidstnævnte har fået nogle iranske parlamentsmedlemmer til at kritisere regeringen. Ifølge dem er det imod en lov, der er vedtaget i Irans parlament.

Men det er en farlig holdning, advarer avisen Iran.

- Dem, der siger, at Iran skal handle hurtigt og kontant i forhold til atomaftalen, skal også fortælle, hvilken garanti der er for, at Iran ikke bare bliver efterladt alene som før i tiden, skriver avisen.

- Og vil det hjælpe med andet end at opbygge modstand til Iran?

Irans lov om at begrænse IAEA's inspektioner i landet er indført for at lægge pres på USA i forhold til en atomaftale fra 2015.

Aftalen blev opgivet af USA under den tidligere præsident Donald Trump. Den bliver i øjeblikket forhandlet igen af EU og den nye amerikanske administration under præsident Joe Biden.

Iran og USA er dog uenige om, hvem der skal tage første skridt.

Iran kræver, at USA opgiver indførte sanktioner, mens USA insisterer på, at Iran først skal leve op til alle de betingelser, som landet har skrevet under på.

