En fransk balletdanser klagede over den behandling, hun blev udsat for hos Statsballetten i Berlin.

Og det gjorde hun godt i – hun har nemlig fået en erstatning på 120.000 kroner og en forlængelse af sin kontrakt på et år.

Balletdanseren, vi taler om, er Chloé Lopes Gomes, som er den første mørke danser hos Statsballetten i Berlin. Det skriver The Guardian.

Hun blev ansat hos Statsballetten i 2018 og har flere gange oplevet racistiske bemærkninger i løbet af hendes tid hos Statsballetten.

Hun blev blandt andet tvunget til at bære hvid makeup-pulver, så hun kunne blende ind med de andre dansere.

Derudover har Chloé Lopes Gomes også fortalt, at hun op til flere gange har fået at vide, at hendes hudfarve ikke var ‘æstetisk’ acceptabelt.

Statsballetten i Berlin er en af Tysklands mest berømte

»Det var forfærdeligt. Når jeg fik det hvide makeup-pulver på, så fik min hud sådan en grågrøntone. Jeg følte mig som den grimme ælling,« har Chloé Lopes Gomes tidligere forklaret.

I en indledende erklæring sagde den fungerende direktør for Statsballetten i Berlin, at hun var glad for at nå til enighed samtidig med, at hun beklagede diskriminationen over for Chloé Lopes Gomes. Det sagde hun til Der Tagesspiegel.

»Det er en lille sejr for mig men et stort skridt for balletten. Enhver form for forskelsbehandling er uacceptabel. Jeg tror, ​​tingene ændrer sig, og jeg håber, at min historie vil gøre en forskel for dem omkring mig,« sagde balletdanseren efter afgørelsen.

Franske Chloé Lopes Gomes har rødder i Algeriet og Kap Verde, og har inden sin ansættelse på Statsballetten i Berlin været hos det russiske balletakademi Bolsjoj.