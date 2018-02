Repræsentanternes Hus har stemt for midlertidig budgetforlængelse, der skal holde offentlig sektor kørende.

Washington. Et flertal i Repræsentanternes Hus har tirsdag stemt for et lovforslag, der sikrer en midlertidig finansiering af det amerikanske statsapparat.

Forslaget er derefter sendt videre til Kongressens andet kammer, Senatet.

Det rapporterer flere amerikanske medier, heriblandt CNN.

Bliver forslaget nedstemt i Senatet, står den offentlige sektor i USA over for en delvis nedlukning fra på fredag.

Selv om finansåret 2018 i USA begyndte 1. oktober 2017, så er det endnu ikke lykkedes at få en finanslov på plads for hele perioden frem til 30. september i år.

Kongressen har flere gange i dette finansår vedtaget budgetforlængelser.

Senest i januar, selv om det holdt hårdt. Kongressen fik først en aftale på plads tre dage efter, at tidsfristen udløb fredag 19. januar.

Det var blandt andet en strid om ulovlige indvandrere, der kom til landet som børn, som i første omgang fik demokraterne til at modsætte sig en forlængelse.

Den midlertidige aftale i januar sikrede penge til at holde den offentlige sektor kørende til og med 8. februar.

En nedlukning i USA skete senest i 2013. Dengang måtte cirka 800.000 offentligt ansatte gå på orlov i over to uger uden løn.

Dengang sagde Trump, at forgængeren præsident Barack Obama sad med skylden i sidste ende.

To tidligere nedlukninger - i 1995 og 1996 - kostede den amerikanske stat omkring syv milliarder kroner.

/ritzau/