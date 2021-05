Presset stiger på Donald Trump.

»Vi undersøger nu aktivt Trump-organisationen i kriminel henseende,« lyder det fra statsanklager Letitia James' kontor i New York.

Ifølge CNN fremgår det videre, at man nu samarbejder med distriktsanklageren på Manhattan i sagen mod USAs tidligere præsident og hans familie.

De to myndigheder har igennem det seneste år foretaget parallelle efterforskninger af Trump-selskabet.

Donald Trump stoppede som præsident i januar i år. Foto: DOMINICK REUTER Vis mere Donald Trump stoppede som præsident i januar i år. Foto: DOMINICK REUTER

Udviklingen betyder, at Donald Trump både kan ende med at stå over for et civilt søgsmål, hvilket kan munde ud i bøder og erstatningskrav, og stå over for en reel kriminalsag, hvor det kan ende i retslige tiltaler.

Sagen handler om, hvorvidt Trump-organisationen har vildledt långivere og forsikringsselskaber om værdierne af ejendomme og andre aktiver – og om man har betalt tilstrækkeligt i skat.

Ifølge CNN er distriktsanklageren på Manhattan, Cy Vance, og hans folk i færd med at »gennemgå millioner af dokumenter, der inkluderer Donald Trumps skattepapirer«.

Den tidligere Trump-advokat Michael Cohen har over for Kongressen tilbage i 2019 fortalt, at der er noget om snakken.

Iføglge hans vidneudsagn pustede Trumps årsregnskaber på den ene side værdien af hans aktiver op for at kunne optage gunstige lån og forsikringer, mens årsregnskabet omvendt nedjusterede værdien på andre aktiver som de mange ejendomme for at mindske størrelsen på ejendomskatterne.

Trump-organisationen har ikke ønsket at kommentere den seneste udvikling.

Donald Trump selv har dog tidligere kaldt undersøgelserne for »politisk motiveret« med den begrundelse, at begge distriksanklager Cyrus Vance og statsadvokat Letitia James er demokrater.