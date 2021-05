Ekspræsident Donald Trumps forretninger skal efterforskes af statsadvokaten i New York.

Statsadvokaten i New York har meddelt, at der nu indledes en strafferetlig undersøgelse af tidligere præsident Donald Trumps forretninger og økonomiske dispositioner.

- Vi har informeret Trump Organization om, at vores efterforskning ikke længere er en civilretlig proces, siger Fabien Levy, som er talsperson for statsadvokaten i New York, Letitia James.

En efterforskning af Trumps finansielle aktiviteter har været i gang i New York i en årrække, og de blev indledt, inden han blev præsident.

Trump afviser alle beskyldninger om at have begået noget lovstridigt, og han siger, at den demokratiske statsadvokat står for en "politisk vendetta".

- Vi efterforsker nu Trump Organization i en potentiel strafferetlig proces sammen med anklagemyndigheden på Manhattan, siger Fabien Levy og understreger, at statsadvokaten ikke har yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Det står ikke klart, hvorvidt den tidligere præsident selv omfattes af beskyldninger, som er strafferetlige.

Statsadvokat Letitia James indledte i marts 2019 en civilretlig efterforskning af beskyldninger om, at Trump havde overdrevet værdien af sine aktiver, når han søgte lån, og at han underdrev deres værdi. når han skulle betale skat.

Hans kontor har også bedt om aktindsigt i sager om ejendomshandler foretaget af Trump Organization på Manhattan, i New York, Chicago og Los Angeles.

Da Trump sad i Det Hvide Hus, afviste han resolut at give oplysninger om sine skatteforhold trods et massivt politisk pres.

Der er ingen nærmere forklaring på, hvad der er årsag til, at efterforskningen har ændret status, eller hvorfor det er blevet offentliggjort.

/ritzau/Reuters