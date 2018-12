Facebook sagsøges af amerikansk statsadvokat for at have vildledt brugere om deres datasikkerhed.

Statsadvokaten i Washington D.C. lægger sag an mod Facebook som følge af Cambridge Analytica-skandalen, hvor der ifølge Facebook blev høstet data fra op til 87 millioner brugere.

Det skriver nyhedsbureauet AP onsdag.

Det er første gang, at amerikanske myndigheder forsøger at få straffet Facebook for analysevirksomheden Cambridge Analyticas brug af platformen.

- Vi vil forsøge at holde Facebook ansvarlig for at blotlægge millioner af brugeres personlige informationer, siger statsadvokat i Washington D.C. Karl Racine.

- Vi håber, at dette søgsmål vil sikre, at Facebook tager bedre vare på sine brugeres informationer.

I søgsmålet hævdes det, at Facebook har vildledt brugere om datasikkerhed, og at firmaet ikke i tilstrækkelig grad har overvåget tredjepartsapplikationer.

Sagen begyndte omkring 2014, da en dataforsker brugte Facebook til at indsamle data ved at lave en quiz om folks personlighedstyper.

Dataindsamlingen skete igennem virksomheden Cambridge Analytica, som ikke kun indsamlede data om de 270.000 quizbrugere, men også deres Facebook-venner.

I alt handler det om op mod 87 millioner brugere, anslår Facebook.

Cambridge Analytica, som ikke har nogen formel forbindelse til Cambridge University, købte efterfølgende oplysningerne.

Det kom frem igennem en tidligere ansat og whistleblower, som fik sagen til at rulle i begyndelsen af 2018.

Cambridge Analytica arbejdede for Trump-kampagnen, men benægter, at materialet fra Facebook blev brugt i den forbindelse.

Under alle omstændigheder ligger det fast, at Facebooks regler ikke tillader, at tredjepart anvender data til kommercielle formål.

Efter afsløringerne er Cambridge Analytica gået konkurs og lukket, og der har været afholdt høringer i Kongressen.

Derudover har Facebook ændret indstillingerne for, hvilke data udviklere uden for Facebook har adgang til.

Tidligere denne uge kom det frem, at Facebook muligvis har gjort private billeder fra næsten syv millioner brugere synlige for andre apps, som brugerne tidligere har anvendt.

