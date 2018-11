Advokaten Michael Avenatti blev torsdag anholdt efter anklager om vold i hjemmet. Nu er sagen droppet.

Den amerikanske advokat Michael Avenatti bliver alligevel ikke retsforfulgt for vold i hjemmet, efter at han blev anholdt ved sit hjem i Los Angeles torsdag.

Det vurderer statsadvokaten i Los Angeles onsdag lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

47-årige Avenatti er lettet over beslutningen.

- Jeg er taknemmelig over, at retfærdigheden sejrer. Anklagerne er fuldstændig falske. Jeg er uskyldig og har tillid til, at retssystemet renser mit navn, siger han.

Det var Avenattis kæreste, der gik til politiet med anklager om, at han efter et skænderi havde været voldelig mod hende.

Ifølge kæresten, Mareli Miniutti, var hun kun iført en t-shirt og trusser, da Michael Avenatti tog hende hårdt i armen og slæbte hende ud af sengen og gennem soveværelset.

Billeder, der indgår i bevismaterialet, viser tegn på blå mærker.

Avenatti nægter sig skyldig i anklagerne.

Han blev løsladt kort efter anholdelsen mod en kaution på 50.000 dollar - svarende til omkring 330.000 danske kroner - som han selv betalte.

Mandag førte anklagerne dog til et tilhold mod Avenatti.

- Alle anklager er opdigtede og et forsøg på at skade mit omdømme. Jeg ser frem til at blive fuldstændigt frifundet, lød det efterfølgende fra advokaten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Michael Avenatti er kendt som advokat for pornoskuespilleren Stormy Daniels, ligesom han er kendt for at være åbenmundet kritiker af USA's præsident, Donald Trump.

Stormy Daniels, hvis rigtige navn er Stephanie Clifford, hævder at have haft sex med Trump tilbage i 2006, og at hun er blevet betalt for at tie om affæren.

Tilbage i 2011 skal en mand have truet pornostjernen til tavshed om den påstået affære mellem hende og Donald Trump.

Ved samme lejlighed skal manden have kigget på Cliffords dengang nyfødte datter og sagt: "Det er en smuk lille pige. Det ville være en skam, hvis der skulle ske noget med hendes mor".

Donald Trump nægter alle anklagerne.

