Los Angeles. Skuespilleren Tom Cruise er torsdag begyndt indspilningerne af den længe ventede efterfølger til den ikoniske "Top Gun" fra 1986.

Fra optagelserne har han på Twitter postet et billede af hovedpersonen Pete "Maverick" Mitchell, der i pilotdragt kigger på et jagerfly i hangaren: #Day1 og med jagerpilotens motto: "Feel the need" hen over billedet.

I filmen fra 1986 taler Cuises hovedperson om, hvordan han "feels the need for speed".

Det er planen, at filmen får premiere 12. juli 2019.

Ifølge The Hollywood Reporter forgår filmen i dag og handler om moderne krigsførelse og droner. En ny tid og en ny slags piloter.

Tom Cruises legendariske person arbejder som mentor og flyvelærer for de nye seje piloter.

Ifølge Kino.dk kommer sønnen til den afdøde pilot Nick "Goose" Bradshaw også på banen.

Navnet er Wringley, han er i 20'erne, flot, succesfuld og en fandens pilot. Med andre ord, så minder Goose junior i den grad om "Maverick", men han afskyer selvsamme person og holder ham ansvarlig for sin fars dødsfald i luften 30 år tidligere.

Filmen "Top Gun" gjorde i sin tid Tom Cruise til en verdensstjerne. Det er Joseph Kosinski, der instruerer efterfølgeren.

