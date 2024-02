I USA er det udbredt at holde et såkaldt 'gender reveal', hvor man afslører kønnet på sit kommende barn.

Det var også planen for Refugio Jimenez Jr. og Angelina Jimenez.

5. september 2020 afholdt de et fotoshoot i El Dorado Ranh Park ved foden af San Bernardino bjergene.

En pyroteknisk anordning, som med farvet røg skulle angive kønnet på barnet, blev udløst på en mark, og den antændte straks det tørre græs. Parret forsøgte at slukke flammerne, men forgæves.

Kraftig vind fik hurtigt branden til at brede sig, og 17. september fik den fatale konsekvenser, da 39-årige Charles Morton, leder af en eliteenhed af brandmænd, mistede livet i forsøget på at slukke den.

Nu er der faldet dom over parret. Det skriver ABC News.

Refugio Jimenez Jr. har erklæret sig skyldig i et tilfælde af uagtsomt manddrab og to tilfælde af hensynsløs påsættelse af brand.

En dom, der koster ham et år i fængsel, to års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste.

Angelina Jimenez erklærede sig skyldig i tre forseelser om hensynsløs påsættelse af brande.

Hun blev idømt et års betinget fængsel og 400 timers samfundstjeneste.

Endelig skal parret også betale næsten 1,8 millioner dollar i erstatning.

U.S. Forest Service besluttede i september at rejse en sag mod producenten og distributørerne af det pyrotekniske udstyr samt parret. De mener, at røgbomberne var ulovlige i Californien og har ry for ofte at være defekte.

Mike Scafiddi, advokat for parret, fortæller, at de har bedt for Charles Norton og hans hver dag siden hans død.

Han fortæller videre, at parret havde testet røgbomben inden, de brugte den, og her opdagede de ikke nogle fejl.

»Det var uforudsigeligt for alle,« siger han.