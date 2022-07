Lyt til artiklen

Det gælder om at passe på i lufthavnene, når temperaturerne når op på rekordhøjder. Den seneste hedebølge fik for eksempel startbanen i den engelske Luton Airport til at smelte i mandags.

Flyene måtte midlertidigt bliver på landjorden, efter at de stigende temperaturer forårsagede en defekt på banen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Temperaturerne steg til over 37 grader i dele af England i starten af ugen.

Ifølge lufthavnen blev banen genåbnet efter at være blevet lukket i over halvanden time sidst på eftermiddagen.

Et Ryanair Boeing 737 i Luton Airport. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Et Ryanair Boeing 737 i Luton Airport. Foto: ANDREW BOYERS

De blev nødt til at reparere en smule af startbanen (0,2 procent af den samlede banelængde), der var blevet så varm, at den begyndte at løfte sig. Det lykkedes dem at udføre operationen på mindre end to timer.

»Start- og landingsbanerne i Luton Airport er bygget efter samme standarter som i resten af England,« siger en talsperson til nyhedsbureauet Reuters fredag.

Startbanerne får en hovedreparation omkring hvert 10. til 15. år.

»Beton er bedre end asfalt til at klare den ekstreme hede. Men det er også dyrere at bruge,« siger Greg White, der er direktør for Lufthavns Belægnings Research-programmet ved et australsk universitet.

Et charteret passagerfly lander i RAFs luftbase Brize Norton vest for London. Basen var lukket i mandags på grund af hedebølgen, som gav problemer med startbanen. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Et charteret passagerfly lander i RAFs luftbase Brize Norton vest for London. Basen var lukket i mandags på grund af hedebølgen, som gav problemer med startbanen. Foto: ADRIAN DENNIS

I Storbritannien og Australien er asfalt den mest benyttede. Det betyder, at i den australske sommer, hvor temperaturerne ofte rammer 40 grader, smelter asfalten ikke, som den gjorde i Luton.

»Det vil kun ske, hvis temperaturen når op på 50 grader i Australien. I Mellemøsten vil det først ske, hvis temperaturen når op på 60 grader,« siger Greg White

»Der er brug for noget, der ligger uden for normen,« siger han.

Smeltende startbaner er kun en lille del af de udfordringer, lufthavnene over hele verden står over for i fremtiden, når temperaturen stiger.

Flyene kommer også til at kræve en længere startbane, og der kommer restriktioner på vægten af det enkelte fly.

Når temperaturen bliver varmere, skal flyene også bruge mere brændstof til at lette. For den varme luft er tyndere.

I mandags betød den midlertidige lukning af startbanen i Luton Airport, at flyene ikke kunne lette i flere timer.

Luton Airport ligger 56 kilometer nord for London. Den benyttes af flyselskaber som blandt andet EasyJet, Ryanair og TUI.

14 fly blev omdirigeret til andre lufthavne i mandags. De landede i Gatwick og Stansted i stedet for.

Andre fly var forsinket i op til fire timer.

Også det britiske Air Force havde problemer med temperaturen i mandags. Startbanerne smeltede på basen i Brize Norton, så de måtte benytte andre baser.