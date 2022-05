Fremover vil den amerikanske kaffekæde, Starbucks, dække medarbejdernes rejseudgifter, hvis de skal have foretaget en abort eller en kønsskifteoperation.

Det skriver cnbc.com.

Initiativet kommer i kølvandet på en ophedet debat i USA, hvor et nyligt lækket dokument fra den amerikanske højesteret viste, at et flertal af dommere vil ophæve den nuværende abortlovgivning.

Loven blev vedtaget tilbage i 1973, og sikrer retten til abort i alle delstater.

Starbucks er ikke den eneste virksomhed, der offentligt har vist sin utilfredshed med den måske kommende lovændring.

Også Amazon, Apple, Microsoft og Salesforce tilbyder nu deres medarbejdere at betale rejseomkostninger.

Starbucks er kendt for at støtte liberale sager, som for eksempel ægteskaber af samme køn eller ansættelser af flygtninge.

Starbucks har omkring 240.000 ansatte i USA.

Højesterettens endelige beslutning om abortlovgivningen afgøres formentlig på et tidspunkt i juni.

Hvis domstolens flertal af konservative dommere ophæver retten til abort, ventes omkring halvdelen af USA's 50 stater enten at forbyde abort eller at stramme kraftigt op på det eksisterende regelsæt.