Efter fem år som øverste chef for Starbucks og 13 år i firmaet i alt, træder Kevin Johnson tilbage 4. april.

Og ham, der skal overtage pladsen, er en gammel kending for firmaet.

En gammel kending, der skal have så godt som ingenting i løn, skriver Starbucks i en pressemeddelelse.

Der er tale om Starbucks’ tidligere administrerende direktør 68-årige Howard Schultz, som ikke bare overtager direktørposten for anden gang – men for tredje gang.

Denne gang er det dog kun som midlertidig administrerende direktør.

Og lønnen lyder på 1 dollar.

Faktisk er løn så meget sagt. Han udfører nemlig arbejdet frivilligt, skriver Starbucks, så den ene dollar modtager han ifølge dem som en form for kompensation.

Under Howard Schultz ledelse fra først 1986 til 2000 og senere fra 2008 til 2017 voksede Starbucks fra at have 11 butikker til at have 28.000 butikker i 77 forskellige lande.

Fra Starbucks blev børsnoteret i 1992 til 2018, hvor Schultz forlod firmaet som bestyrelsesformand, steg aktiekursen med 21.000 procent.

Ifølge den 68-årige selv, træder han til for at hjælpe, fordi han elsker firmaet.

»Når du elsker noget, føler du et stort ansvar, når de beder om hjælp. Selvom jeg ikke havde planer om at vende tilbage til Starbucks, ved jeg, at virksomheden skal transformeres igen for at møde en ny og spændende fremtid,« lyder det fra Howard Schultz i pressemeddelelsen.

Under selskabets årlige aktionærmøde onsdag sagde Mellody Hobson, der er uafhængig bestyrelsesformand, at Howards tilbagevenden på dette afgørende tidspunkt i verdens og i virksomhedens historie ikke er 'tilbage til fortiden men tilbage til fremtiden'. Det skriver CNN Business.