Kaffegiganten Starbucks' salg i USA har været faldende siden marts med udgangsforbud og lockdown.

Verdens største kaffekæde Starbucks vil genåbne langt størstedelen af sine butikker i USA i denne uge.

Det oplyser Starbucks' administrerende direktør, Kevin Johnson, i en meddelelse til kunder og partnere, skriver nyhedsbureauet dpa.

Starbucks ønsker at åbne 85 procent af sine amerikanske butikker i en eller anden form. Målet er, at 90 procent af butikkerne er åbne i begyndelsen af juni, dog med ændret drift og åbningstider.

Sidste uge rapporterede den globale kaffekæde om et fald på ti procent i salget i sine butikker over hele verden i det seneste kvartal, da coronavirus ramte forretningen.

Salget i USA har været faldende siden 12. marts, og den nedadgående tendens er blevet intensiveret med udgangsforbud og lockdown i hele landet.

Starbucks har udvidet med drive-thru-tjenester og metoder til kontaktløs afhentning og levering.

Ifølge direktøren har næsten 20 millioner amerikanere dagligt gjort brug af disse muligheder.

USA har registreret knap 1,2 millioner smittede med coronavirus og over 68.000 dødsfald, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University klokken 03.30 natten til tirsdag dansk tid.

Det er omkring en fjerdedel af alle dødsfald, der er blevet registreret på verdensplan. Sent mandag aften oversteg antallet af coronarelaterede dødsfald en kvart million.

Den værst ramte by er New York City med over 19.000 dødsfald.

Delstaterne i USA følger selvstændige planer for genåbning. For eksempel må frisørsaloner åbne i Oklahoma og Georgia, restauranter må åbne med halv kapacitet i Tennessee, og strandene er åbne for fiskeri og motion i Hawaii.

/ritzau/