Den amerikanske kaffegigant Starbucks vil ikke længere reklamere på sociale medier.

Det oplyser Starbucks i en pressemeddelelse.

Det sker som et led i kampen mod hadefuldt indhold på eksempelvis Facebook.

Mange mener ikke, at de sociale platforme gør nok for at fjerne hadefuldt indhold med eksempelvis opfordringer til vold.

Artiklen opdateres...