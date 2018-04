Torsdag i Philadelphia, USA, blev en ansat hos Starbucks så nervøs over to gæsters adfærd, at vedkommende alarmerede politiet.

Årsagen? At der sad to sorte mænd ved et bord uden at have bestilt noget fra kaffekæden.

Der florerer flere klip af episoden på de sociale medier, hvor man kan se de to mænd omringet af politi. Men de to mænd havde et ærinde på kaffebaren. de skulle mødes med forretningspartneren Anthony Yaffe. Og det er ham, man ser i klippet, der giver udtryk for, at han slet ikke kan forstå, hvad der sker.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci — Melissa DePino (@missydepino) April 12, 2018

De to herres advokat, Lauren Wimmer, har forklaret til The Washington Post, at hendes klienter fortalte en Starbucks-medarbejder, at de ventede på Anthony Yaffe. Kort tid efter slog den kaukasiske, kvindelige medarbejder alarm. Lauren Wimmer mener, at episoden uden tvivl er racerelateret.

Ifølge politiet har Starbucksmedarbejder forklaret, at de to mænd bad om at bruge toilettet, men blev nægtet det, da de ikke havde købt noget. Herefter blev politiet tilkaldt. En anonym Starbucks-ansat fortæller til mediet, at det ikke er unormalt for kunder at bruge Starbucks kaffebarer uden at lægge penge i butikken, men det betyder ikke, at man bliver meldt til politiet.

Mændene blev bragt på den lokale politistation, hvor de gik ni timer, før de blev løsladt. De blev ikke sigtet for nogen form for kriminalitet.

Lørdag udsendte Starbucks administrerende direktør Kevin Johnson en pressemeddelelse, hvor han beklager den 'forkastelige' episode.

'For det første vil jeg endnu en gang udtrykke min dybeste beklagelse over for de to involverede mænd, der blev anholdt. Vi vil gøre alt for at rette op på det. For det andet har vi planer om at undersøge fakta, og implementere de nødvendige ændringer i vores praksis, der kan forhindre lignende at ske igen. For det tredje vil jeg forsikre jer om, at Starbucks klart er mod racediskrimination.'

Han lover, at Starbucks vil forbedre sig, og de vil arbejde på at uddanne deres medarbejdere så de ved, hvornår det er nødvendigt at tilkalde myndighederne. Kevin Johnson lægger vægt på, at det var hårdt at se videoklippet af de anholdte kunder, og at der ikke var grundlag for at tilkalde politiet i den pågældende situation.

'Vores butikschef ønskede ikke, at mændene blev anholdt, og det burde aldrig være eskaleret.'

Kevin Johnson giver også udtryk for, at han håber på at møde de to mænd ansigt til ansigt for at give en personligt undskyldning.