Der er næsten ikke noget værre end at træde ind ad døren i en Starbucks for at få den vigtige morgenkaffe, og så står de ti mennesker i en kø ved kassen.

Men den situation kan du vinke helt farvel til i en spliterny Starbucks-café i New York i USA.

Det er nemlig slet ikke meningen, at du skal bestille kaffe i selve caféen.

I stedet skal du forhånd ind på Starbucks' app og bestille kaffen, hvorefter du kan afhente den i caféen. Det skriver CNN ifølge Finans.

Den nye type café, der får navnet Starbucks Pick-Up, bliver ikke lige så stor som normale Starbucks-caféer, ligesom der heller ikke er hverken borde eller stole derinde.

Caféen, der åbner tirsdag, ligger placeret centralt i New York tæt på metrostationen Penn Station.

Kathryn Young, der er næstformand for Starbucks markedsføring i storbyerne, har ifølge Finans udtalt, at forbrugerne ønsker »bekvemmelighed, komfort og forbindelse,« og at den nye café er designet særligt til at imødekomme de første to punkter.

Starbucks har næsten 30.000 butikker på verdensplan, men i Danmark er der kun en håndfuld, der blandt andet ligger placeret i Københavns Lufthavn og tæt på Nørreport Station i København.