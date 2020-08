Der udspillede sig et drama i luften på en flyvning fra Zürich til Heathrow i London den 23. september sidste år.

Uden at de 139 passagerer vidste det.

På vejen mod England bemærkede besætningen en stank i cockittet. En stank, andenpiloten beskrev som 'sure sokker'. Da den stramme lugt forsvandt igen kort efter og besætningen allerede tidligere på turen havde undersøgt cockpittet for gas, lugtgener og røg, lod kaptajnen det passere. Det skriver norsk TV 2.

Men kort før landingen kom stanken igen - og denne gang blev det alvor.

Da Airbus A320-flyet nåede 1.200 meters højde, spredte der sig en hørm i cockpittet, som kaptajnen i en rapport fra den britiske flyhavarikommision beskriver som 'lugten af gødning'. Andenpiloten oplevede, at det begyndte at klø rundt om øjnene og i halsen.

Generne var så voldsomme, at kaptajnen følte sig nødsaget til at tage affære.

Han beordrede straks andenpiloten til at tage iltmaske på og derefter overtage styringen af flyet, indtil han selv kunne iføre sig sin iltmaske. Derefter bad kaptajnen kontroltårnet om en prioriteret landing i Heathrow og anmodede om, at beredskabet stod klar ved landingen. Han slog også flyets automatiske landingspilot til for en sikkerheds skyld.

Dermed stoppede piloternes kvaler dog ikke.

Kort efter at flyet var landet sikkert i Heathrow, tog andenpiloten sin iltmaske af. Men stanken var stadig så uudholdelig, at han brækkede sig ud af cockpittets vindue. Kaptajnen tilkaldte lægehjælp - og andenpiloten skyndte sig ud på flytoilettet, hvor han brækkede sig igen.

Hverken passagererne eller den øvrige besætning på flyet havde bemærket stanken, og lægerne kunne heller ikke lugte noget, da de kom piloterne til undsætning.

De britiske luftfartsmyndigheder har efterfølgende undersøgt årsagen til de voldsomme lugtgener. Det viste sig, at der i alt har været rapporteret 37 sager om stank i cockpittet. Fem af dem stammer fra Airbus A320-fly fra British Airways.

Det har hidtil ikke været muligt at fastslå, hvor stanken stammer fra.

Ingen passagerer kom noget til.

En talsperson fra British Airways slår fast, at selskabet aldrig vil benytte et fly, hvis der er den mindste mulighed for, at det kan udgøre en sundheds- eller sikkerhedsrisiko for passagerne.