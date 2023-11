Et SAS-besætningsmedlem mødte både op fuld og i fuld uniform, da han i september skulle arbejde på et fly til London.

Nu har sagen været for retten, hvor den 48-årige mand er blevet idømt 60 dages fængselsstraf.

Det skriver norske VG.

Det var et andet besætningsmedlem, der forud for turen 13. september i år kunne konstatere, at den 48-årige lugtede kraftig af parfume og alkohol.

Kort efter kontaktede den bekymrede kollega politiet i lufthavnen, der anholdte manden efter et pust i alkometret.

I retten forklarede en politibetjent, at manden havde virket stresset og urolig, men at han havde samarbejdet godt med politiet i forbindelse med testen.

En test, der sort på hvidt kunne afsløre, at manden havde en ulovlig promille på over 1,2.

Selv forklarede den 48-årige i retten, at han havde fået et epileptisk anfald dagen forinden og derfor intet kunne huske om hverken hændelsen, optakten eller anholdelsen.

Han tilstod dog de faktiske omstændigheder og modtog sin fængselsstraf, der især blev begrundet med, at han var mand i tjeneste:

»Der er et betydeligt farepotentiale i, at kabinepersonalet ikke har den fornødne årvågenhed og bevidsthed, for eksempel i akutte situationer,« lød det i dommen.