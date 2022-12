Lyt til artiklen

'Ved du, hvem han er?'

På Twitter melder Elon Musk ud, at han har i sinde at lægge sag an mod den 20-årig studerende Jack Sweeney, der onsdag morgen blev suspenderet fra Twitter for at drive en populær Twitter-profil, der trackede Elon Musks private jetfly.

Det skyldes, at Elon Musk mener, at profilen forringer hans sikkerhed.

Samtidig har Tesla-milliardæren lagt en video op på Twitter af en mand, der forsøger at komme ind i hans bil, mens sønnen X AE A-XII Musk lå derinde.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.



Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family. — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022

»I går aften blev en bil med lille X i Los Angeles forfulgt af en sindssyg stalker (der troede, at det var mig), som senere blokerede for bilen, så den ikke kunne køre, og hoppede op på bilens køler,« skriver Musk og fortsætter:

»Sweeney vil blive sagsøgt sammen med organisationer, der støttede at skade min familie.«

Udmeldingen kom en dag efter Jack Sweeneys flytracking blev suspenderet.

Suspenderingen af den 20-åriges profil skete, selvom Elon Musk havde lovet ikke at suspendere twitterprofiler, der trackede fly, for at værne om ytringsfriheden på det sociale medie.

Men det har ændret sig nu.

»Hvilken som helst bruger, der viser informationer i realtid om andre, vil blive suspenderet, da det er en sikkerhedstrussel. Det inkluderer links til sider med realtids-lokationsinfo,« skriver Musk nu i et tweet.

Elon Musk købte det sociale medie Twitter tilbage i oktober måned i år.

Det gjorde han efter eget udsagn for at kæmpe for ytringsfriheden på det sociale medie.