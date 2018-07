En amerikansk tidligere straffefange gik amok i sidste måned. Han stak sin 15-årige søster ihjel med 53 stik, fordi hun var for lang tid om at benytte badeværelset.

Gavin Henderson på 27 var flyttet ind hos sin mor og hans søskende i Dunwoody, Georgia, efter at have tilbragt nogle år i et fængsel i Florida for nogle voldsdomme.

Ifølge pollitiet i Dunwoody havde han ikke andre muligheder end at henvende sig til familien, skriver Atlanta Journal-Constitution.

Men Gavin Henderson havde problemer med sin familie. Han var voldelig og trak en kniv mod en af sine søstre.

Den 18. juni gik det helt galt. Henderson trak igen en kniv mod sin 15-årige søster, Keaira Henderson, da han tilsyneladende trængte til at bruge toilettet - og hun var for længe derinde, lød vidneudsagnet mandag fra politimanden Jesus Moldonado.

Henderson greb tilsyneladende en jagtkniv med et blad på 24 cm, og jagtede Keaira ude for lejligheden. Den desperate teenager bankede på naboernes døre for at få hjælp. Politifolkene var senere ikke i stand til at tælle, hvor mange stiksår pigen havde fået, men embedslægen talte 53 sår.

Gavin Henderson, der var klar over at knivstikkeriet helt sikkert ville sendte ham tilbage i fængsel, opførte sig som om, han ikke kunne stoppe. Han blev bare ved med at hugge kniven i sin 15-årige søster. Det skriver New York Post.

Med blodige hænder og t-shirt gik Henderson derefter ind i en døgnkiosk, og bad ekspedienten ringe til politiet.

Han kan nu se frem til flere anklager om mord, og vold mod børn, ifølge avisen Ledger-Enquirer.

Dommeren dømte mandag, at anklagerne havde beviser nok til at gå videre med sagen. Han besluttede at Henderson skulle forblive fængslet, skriver the Journal-Constitution. Der bliver ingen kaution.

Keaira Henderson bliver mindet på en GoFundMe-side, der er oprettet for at indsamle penge til begravelsen. Onsdag var der indsamlet 5.050 amerikanske dollars.