Han stak en kvinde ihjel, og han filmede hendes sidste øjeblikke og delte videoen på Facebook.

Sådan lyder sigtelsen mod en 39-årig mand fra området omkring San Francisco i USA, rapporterer CNN.

Det var sherifkontoret i Nye County, som onsdag eftermiddag gjorde det lokale politi i San Mateo opmærksom på, at man havde modtaget henvendelse fra en borger, som havde været vidne til et knivstikkeri i en video på Facebook.

Vedkommende kunne oplyse både navn og telefonnummer på den mand, som havde postet videoen på Facebook, lyder det fra politiet.

Politiet forsøgte at spore telefonen og brugte tre timer på at gå fra dør til dør i et større boligkompleks i San Mateo, inden man fandt offeret i en lejlighed.

To timer efter fundet af kvindens lig kunne man så anholde en 39-årig mand, Mark Mechikoff, i San Jose.

»Selvom motivet for knivstikkeriet stadig efterforskes, ved vi, at Mechikoff nådesløst filmede sit offers sidste øjeblikke og delte videoen på Facebook, inden han flygtede fra området,« lyder det i en meddelelse fra politiet.

Man oplyser samtidig, at den sigtede kendte offeret.

Manden står nu over for en sigtelse for drab. Hans næste retsmøde er 4. august.

CNN har forsøgt at få en kommentar fra Meta, som står bag Facebook, men har ikke modtaget respons, skriver man.