Onsdag morgen lokal tid er 280.000 hjem eller virksomheder i den australske delstat Victoria uden strøm.

Titusindvis af indbyggere i den australske delstat Victoria er onsdag morgen lokal tid uden strøm, efter at voldsomt vejr har revet strømledninger ned og tvunget et stort kraftværk til at slukke for strømmen.

Samtidig får den stærke vind naturbrande til at brede sig.

Kraftværket Loy Yang A, der står for omkring en tredjedel af strømmen til delstaten blev nødt til at lukke ned tirsdag eftermiddag.

Tirsdagens nedlukning påvirker over en halv million ejendomme, og embedsfolk kalder det et af delstatens største nedbrud nogensinde.

Onsdag morgen lokal tid er mere end 280.000 hjem eller virksomheder forsat uden strøm. Mindst ti skoler og dusinvis af institutioner til børn er lukkede, oplyser myndighederne.

Mobil- og telekommunikationslinjerne er også nede i nogle områder.

Dele af storbyen Melbourne er også hårdt ramt.

Indenrigsminister Clare O'Neil siger, at nogle forstæder i hendes valgkreds, Hotham, er blevet slemt beskadiget.

- Vi har huse på vores gade, der bare er blevet fuldstændig smadret af træer. Der er biler, der er blevet ødelagt, skriver O'Neil på det sociale medie X.

Fem brandfolk har fået mindre forbrændinger, efter at de blev fanget, da de prøvede at slukke naturbrande antændt af lynnedslag under en storm nær nationalparken Grampians i det vestlige Victoria, siger Jason Heffernan, der er leder for delstaten Victorias brandvæsen.

- Det var helt sikkert tæt på for det hold, der blev fanget. Sådan var forholdene i går, varmen, vinden og brandintensiteten, siger han til den australske public service-kanal ABC.

Brandfolk kæmper for at få styr på tre naturbrande. Bedre vejrforhold onsdag ventes dog at kunne hjælpe brandfolkene med at inddæmme brandene hurtigt.

Australiens vejrinstitut forudser mildere forhold onsdag med temperaturer mellem 20 og 25 grader og moderat vind, men advarer om, at faren ikke er drevet over endnu.

/ritzau/Reuters