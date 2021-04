Mandskabet sidder side om side, mens de synger. En enlig guitar akkompagnerer.

»Selv om jeg ikke er klar til at savne dig, og jeg ikke er klar til at leve uden dog, ønsker jeg dig alt det bedste,« lyder det.

En rørende videooptagelse fra den indonesiske ubåd KRI Nanggala-402 er dukket op. Undervandsfartøjet forsvandt i sidste uge, men i søndags blev vragdelene fundet og samtlige 53 besætningsmedlemmer erklæret døde.

Videoen, som er blevet frigivet af det indonesiske søværn, viser, hvordan mandskabet ombord på ubåden synger det populære hit 'Sampai Jumpa' – der betyder 'Vi ses igen'. Se det øverst i artiklen

På det lille klip ses blandt andet Heri Oktavian, der havde kommandoen på RI Nanggala-402, da den sank.

Det var i forbindelse med en afskedsceremoni på Surabaya-basen, at mandskabet fremførte sangen 21. marts. En talsmand fra militæret har fortalt nyhedsbureauet AFP, at sangen var ment som en hilsen til en afgående kommandør i ubådskorpset.

Da KRI Nanggala-402 blev fundet, lå den på 850 meters dybde og var knækket over i tre dele. Den havde været forsvundet i flere dage.

Den 1.395 ton tunge ubåd blev bygget i Tyskland i 1977 og blev en del af den indonesiske flåde i 1981.

Der bliver lagt blomster på vandet for at mindes de døde besætningsmedlemmer. Foto: ANTARA FOTO Vis mere Der bliver lagt blomster på vandet for at mindes de døde besætningsmedlemmer. Foto: ANTARA FOTO

De pårørende har mandag markeret deres sorg ved at smide blomster i vandet ud for Balis kyst.

Samtidig har de krævet, at den indonesiske regering skal hente ubådsvraget og ligene op fra bunden af havet. Det er dog ikke sikkert, at det sker.

»Vi vil analysere undervandsbilleder og videoer samt strømmene og andre forhold for at beslutte os for, hvilken teknologi vi vil bruge,« har førsteadmiral i flåden Julius Widjojono sagt ifølge Reuters.

Det vides endnu ikke, hvorfor KRI Nanggala-402 sank.