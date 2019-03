I alt er der registreret 3580 udenlandske børn fra 30 forskellige lande i syriske lejre, siger Red Barnet.

Antallet af udenlandske børn i lejrene i det nordøstlige Syrien stiger. Det siger Red Barnet, der appellerer til, at børnenes hjemlande vil hjælpe dem med at blive repatrieret.

I alt er der registreret 3580 udenlandske børn i tre forskellige lejre for fordrevne mennesker i regionen, vurderer Red Barnet i en ny rapport.

Børnene kommer fra 30 forskellige lande. 3303 af dem er under 12 år og 2045 er under fem år.

- 75 børn har mistet livet på vej til disse lejre, hedder det i rapporten, som fastslår, at de børn, der nåede frem til en lejr, er truet af madmangel og sygdomme.

- Red Barnet beder oprindelseslandene om at repatriere børnene og deres mødre frem for at fratage mødrene deres statsborgerskab, siger Sonia Khush, som er direktør for Red Barnet i Syrien.

Efterhånden som Islamisk Stat er blevet nedkæmpet, er tusindvis af kvinder og børn flygtet fra landsbyområdet Baghouz i det østlige Syrien - Islamisk Stats sidste bastion i landet.

Rusland har taget børn hjem og placeret dem hos familiemedlemmer eller på børnehjem. Frankrig, Storbritannien og Belgien samt andre lande har kviet sig ved at hente deres mindreårige statsborgere hjem.

3000 medlemmer af Islamisk Stat har overgivet sig til den kurdiskledede SDF-styrke i Syrien i løbet af de seneste døgn.

- Antallet af Daesh-medlemmer, der har overgivet sig til os siden mandag aften, er steget til 3000, skrev talsmanden, Mustafa Bali, på Twitter.

Han bruger den arabiske betegnelse Daesh for Islamisk Stat (IS).SDF, der står for Syriens Demokratiske Styrker, mener, at det endelig slag mod Islamisk Stat i bevægelsens sidste bastion i Syrien er tæt på at være overstået.

Den kurdiskledede styrke oplyste tirsdag, at der formentlig er et par hundrede udenlandske IS-krigere tilbage i Baghouz, som har besluttet at kæmpe til sidste blodsdråbe.

/ritzau/NTB